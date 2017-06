Pünktlich zum Start in das Wochenende gibt es für Schnäppchenjäger unter euch wieder ein neues Humble Bundle, das durchaus einige interessante Indie-Hits umfasst.

Um den Ocean's Day zu feiern, erwartet Schnäppchenjäger dieses Mal das Humble Ocean's Day Bundle, über das ihr euch einige Indie-Hits sichern könnt. Konkret soll durch das Angebot auch Geld für die Wahle & Dolphin Conservation gesammelt werden, einer führenden Wohltätigkeitsorganisation zum Schutz der Meerestiere. 100 Prozent der Erlöse gehen dieses Mal an diese Organisation, sofern ihr nicht aktiv euer Geld anderweitig im Kaufprozess zuweist.

Da es sich um ein spezielles Angebot handelt, gibt es in diesem Fall keine verschiedenen Stufen. Stattdessen könnt ihr schlicht 10 Dollar bzw. 8,91 Euro ausgeben, um euch alle enthaltenen Spiele zu sichern. Dazu zählen das wunderschöne ABZÛ, der Indie-Erfolg Brothers: A Tale of Two Sons sowie Aquaria, UnderWater Adventure, Riptide GP: Renegade, Submerged, Guns of Icarus Online, Neo Aquarium: The King of Curstaceans, World of Diving und Columns 1-3.