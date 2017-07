Wer ein Faible für abgedrehte Actionspiele besitzt, der kann sich Titel der Saints-Row-Reihe nun im Rahmen eines neuen Humble Bundles kostengünstig sichern.

Ab sofort ist das neue Humble Saints Row Bundle verfügbar, über das ihr euch die Ableger des abgedrehten GTA-Klon-Reihe Saints Row für wenig Geld sichern könnt. Dieses Angebot gilt noch knapp zwei Wochen und ist hier via Humble Bundle verfügbar.

Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar erhaltet ihr Saints Row 2 sowie die weiteren Deep-Silver-Titel Risen 3: Titan Lords - Complete Edition, Deadlight: Director's Cut und Homefront. Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 5,08 Dollar bzw. 4,34 Euro berappt kann sich außerdem die Vollversionen von Saints Row: The Third, Saints Row: Gat Out of Hell, Killer is Dead - Nightmare Edition und Mighty No. 9 sichern. Weitere Spiele auf dieser Stufe folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Zum Fixpreis von 15 Dollar bzw. 12,83 Euro warten außerdem Saints Row: The Third - The Full Package DLC, Saints Row: Gat Out of Hell - Devil's Workshop Pack und Saints Row 4: Game of the Century Edition. Dazu gibt es auch noch Homefront: The Revolution. Die abschließende Stufe liegt bei stattlichen 75 US-Dollar bzw. 64,14 Euro und sichert euch die Vorbestellung von Agents of Mayhem, dem neuen Titel des Studios.