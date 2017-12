Was PlayStation Plus oder Xbox Live Gold für Konsolenspieler ist, ist Humble Monthly für PC-Jünger. Monat für Monat erhaltet ihr für euren Abo-Beitrag Zugriff auf frische PC-Vollversionen. Wer im neuen Jahr neu einsteigen möchte, darf sich freuen: 2018 startet wirklich stark!

Neben den regelmäßig erscheinenden Humble Bundles, in denen ihr Vollversionen für wenig Geld abstauben könnt, gibt es auch ein Spiele-Abo namens Humble Monthly auf dem PC. Für dieses könnt ihr euch jeweils ab dem nächsten Monat registrieren und wer nun zum Januar 2018 einsteigen möchte, hat gleich drei gute Gründe dafür.

Eigentlich ist immer ein Titel des Line-ups des nächsten Monats direkt zum Download verfügbar, wenn ihr ein Abo abschließt. Aber weil Weihnachten immer näher rückt, sind es dieses Mal satte drei - und die haben es dann auch noch in sich und sollten euch für die Weihnachtspause demnächst gut mit Spielefutter versorgen.

Wer jetzt zum Monatspreis von 12 Dollar einsteigt, der kann sich vorab bereits die drei Vollversionen von Warhammer 40.000: Dawn of War III, Quantum Break und The Long Dark vorab sichern. Für dieses Geld erhaltet ihr also direkt wirklich namhafte und gelungene Titel an die Hand - und dabei handelt es sich ja erstmal nur um die Januar-Appetizer, denn weitere Spiele folgen dann ja noch. Wer diese Spiele bei Steam erwerben würde, würde regulär derzeit 115 Dollar dafür zahlen.

Fünf Prozent eures Geldes gehen dabei regelmäßig auch in die Kassen eines wohltätigen Zwecs. Ansonsten profitieren natürlich Organisatoren und Entwickler vom Entgelt. Wer zum Januar einsteigen möchte, kann dies noch per Abo-Abschluss vor dem 05. Januar 2018 tun. Anschließend sind erst wieder Einstiege zum Februar-Line-up möglich.