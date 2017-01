Wie oft wurde der PC schon totgesagt, doch eher das Gegenteil ist der Fall. In einem schrumpfenden PC-Gesamtmarkt knackt das PC-Gaming erstmals die 30-Milliarden-Dollar-Marke.

Dem PC als Gaming-Plattform wurde in den vergangenen Jahren immer wieder ein baldiges Ende vorhergesagt. Doch genau das Gegenteil ist eingetreten. Während der Markt im professionellen Bereich immer mehr absackt, boomt das PC-Gaming stärker denn je. Das zumindest geht aus einer Untersuchung von Jon Peddie Research (JPR) hervor. 2016 wurde erstmals die 30-Milliarden-Dollar-Marke in diesem Segment geknackt.

Erstaunlich ist dabei, dass in dieser Zahl, die sich aus Gaming-PCs, Komponenten und Peripherie wie Mäusen, Tastaturen oder Headsets zusammensetzt, vor allem der High-End-Bereich ungeahnt nach vorn prescht. Rund 43 Prozent der Gesamtzahl entfallen auf hochwertiges Equipment, während der Einsteigerbereich lediglich mit 22 Prozent zu Buche schlägt.

Die Gründe dafür seien vielfältig. So konnte der Gaming-PC nach einem technisch schwächelnden Start von PS4 und Xbox One vor allem durch die stärkere Grafik und die höheren Detailgrade Punkte sammeln, nicht zuletzt aufgrund der neuen Grafikkarten, die zum einen flüssiges 4K erlauben, zum anderen bereits für wenig Geld starke Full-HD-Leistung liefern. Hinzu kommt ein breites Angebot an Komponenten, aber auch Gaming-Notebooks sowie die starke Präsenz im eSports. Zudem sei die Vielfalt an Peripherie größer denn je und offeriert Möglichkeiten für jeden Geldbeutel.

Man darf gespannt sein, ob sich dieser Trend fortsetzt. Mit dem wachsenden 4K-Sektor, der steigenden Akzeptanz von VR, neuen 4K-Displays und Monitoren mit hoher Bildrate und HDR sowie den kommenden CPUs und GPUs von AMD kommt auf jeden Fall noch eine Menge Bewegung in den PC-Sektor. Auch bleibt abzuwarten, ob der bevorstehende Sprung der Konsolen auf das (native) 4K-Niveau, beginnend im Herbst mit der Scorpio von Microsoft, dem Boom des Gaming-PC wieder einen Dämpfer versetzt.