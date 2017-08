Die PC-Variante des neuen Sonic-the-Hedgehog-Titels braucht noch ein klein wenig länger...

Eigentlich ist Segas ikonischer Heldenigel Sonic the Hedgehog vor allem für seine enorme Geschwindigkeit bekannt, doch kurz vor dem Release der PC-Fassung geht ihm kurz die Puste aus. Während die Konsolenfassung des neuen Sonic-Ablegers für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 bereits am 15. August erscheint, verschiebt sich die PC-Portierung von Sonic Mania auf den 29. August.

Aber: Die Entwickler von Headcannon und PagodaWest Games wissen sich vorbildlich zu entschuldigen. Alle Vorbesteller des Titels erhalten als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit eine kostenlose Steam-Version des allerersten Spiels der Reihe.

In dem neuen Sprite-Sidescroller könnt ihr mit Sonic, Knuckles oder Tails allein oder zu zweit spielen und in nostalgisch anmutenden Levels allerlei Ringe sammeln. Inhaltlich setzt der neue Teil die Handlung von Sonic & Knuckles fort.