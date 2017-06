Pünktlich zum 26. Geburtstag von Sonic hat SEGA nun Details zu einem exklusiven Vinyl-Musikalbum bekanntgegeben.

In Kooperation mit Data Discs soll es ein exklusives Vinyl-Album zum im August erscheinenden Sonic Mania geben; das hat SEGA nun in einer Pressemeldung bestätigt. Partner Data Discs war zuvor bereits für die beliebten SEGA Retro-Alben zu Klassikern wie OutRun, Streets of Rage oder Super Hang-On verantwortlich.

Mit ausgewählten Tracks von Sonic-Mania-Komponist Tee Lopes sowie neuer, exklusiver Gatefold-Art von Sonic, Tails und Knuckles beim Erforschen der üppigen Landschaft der Green Hill Zone Act 2 soll dieses Vinyl-Album ein Muss für jeden Fan oder Sonic-Musik-Liebhaber sein.

Die Schallplatte wird in drei Varianten erhältlich sein: Sonic Blue, Classic Black und einer Limited-Edition-Version. Vorbestellungen werden ab Ende Juli auf data-discs.com möglich sein. Das Spiel selbst erscheint am 15. August 2017 für PS4, Xbox One, Switch und PC.