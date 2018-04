Sonic Mania Plus

Der blaue Igel von SEGA bekommt Mitte des Jahres ein Upgrade verpasst. Aus Sonic Mania wird dann Sonic Mania Plus und Spieler dürfen sich auf zusätzliche Inhalte freuen.

Mitte des Jahres erscheint die Definitive Edition von Sonic Mania. Enthalten sind in Sonic Mania Plus zusätzliche Inhalte wie der Encore-Modus, in dem euch Remix-Varianten der Levels erwarten, sowie ein Competition-Modus für bis zu vier Spieler.

Auch zwei neue spielbare Charaktere sind mit dem Gürteltier Mighty und dem fliegenden Eichhörnchen Ray am Start. Ein Update fügt dem Time-Attack-Modus ebenfalls die Unterstützung für bis zu vier Spieler sowie die Geist-Herausforderungen hinzu. Falls ihr Sonic Mania bereits besitzt, dann könnt ihr eure Spielversion für 4,99 US-Dollar upgraden.

Sonic Mania Plus erscheint auch als physische Edition inklusive einem 32-seitigen Artbook und einem Wendecover. Der Preis liegt hier bei 29,99 US-Dollar. Erscheinungstermin ist der 17. Juli 2018.