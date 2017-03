SEGA hat den Spieletitel des neuesten Sonic-Ablegers bekanntgegeben. Ebenfalls wird eine neue Engine für den Titel genutzt.

Der Entwickler und Publisher SEGA hat den Namen vom zuvor angekündigten Project Sonic 2017 bekanntgegeben. Während eines Panels auf der Veranstaltung South by Southwest (SXSW) wurde ebenfalls erstes Gameplay-Material gezeigt. Der Titel heißt Sonic Forces und macht von der brandneuen The Hedgehog Engine 2 Gebrauch. Der Name des Spiels ist eine Referenz für den Kampf zwischen Gut und Böse. In den verschiedenen Levels wird es mehrere Wege geben, die zum Ziel führen.

Sonic Forces ist für 2017 angekündigt und soll auf mehreren Plattformen erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.