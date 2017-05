In Sonic Forces werdet ihr nicht zwangsläufig mit dem blauen Igel spielen müssen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ein neuer Spielstil ermöglicht es nämlich, einen ganz individuellen Charakter zu gestalten.

SEGA demonstriert heute mit zwei neuen Videos, was sich hinter dem dritten Spielstil von Sonic Forces verbirgt: selbsterstellbare Spielfiguren, ausgerüstet mit Gadgets. Zum ersten Mal in der Sonic-Serie werdet ihr die Möglichkeit haben, euren eigenen Helden zu erstellen und zu bestimmen, wie er sich spielt und aussieht. Der neue Stil ergänzt die bisher enthüllten Spielstile, die schnelle Action moderner Sonic-Titel und die Plattformpassagen der klassischen Sonic-Spiele.

Die Gadgets, mit denen ihr euren Charakter ausrüsten könnt, werden Wispons genannt. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Color Powers von Sonic Colors. Sie können für die Offensive eingesetzt werden, aber auch um schnell und gezielt durch die Level zu spielen. Neben den Wispon haben die Figuren einen Enterhaken, mit dem sie von Zone zu Zone reisen können. Das Äußere ihres Helden könnt ihr zuvor mit hunderten Accessoires und Outfits ganz nach ihrem eigenen Geschmack anpassen.

In Sonic Forces gibt es sieben Tierarten, aus denen ihr wählen können werdet. Jede mit eigenen Fähigkeiten:



· Wolf - Zieht automatisch Ringe in seiner Nähe an

· Hase - Ist länger unverwundbar nachdem er Schaden erlitten hat

· Katze - Behält einen Ring nachdem sie getroffen wurde

· Hund - Startet nach einem Tod mit fünf Ringen neu

· Bär - Fegt Gegner mit einer zielsuchenden Attacke weg

· Vogel - Fliegt hoch mit Doppelsprung

· Igel - Sammelt Ringe wenn er Schaden erleidet