Ab sofort könnt ihr Sonic & All-Stars Racing Transformed auf eurer Xbox One zocken.

Fans von Fun-Racer aufgepasst: Wie bekannt gegeben wurde, könnt ihr ab sofort Sonic & All-Stars Racing Transformed auf der Xbox One abspielen.

Der Racer ist damit der neueste Zugang zur Liste an Xbox-360-Games, die ihr auf der aktuellen Konsole von Microsoft zocken könnt. Solltet ihr das Spiel als physische Version am Start haben, müsst ihr einfach nur die DVD einlegen, falls ihr den Titel digital erworben habt, könnt ihr ihn einfach herunterladen.

Sonic & All-Stars Racing Transformed is now playable on Xbox One via backward compatibility: https://t.co/jMYVcWqLES pic.twitter.com/zJT3zCeqVS