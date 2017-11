Termin für Xbox One steht fest + neuer Spielmodus an Bord!

SOMA von Frictional Games erscheint in Kürze auch für die Xbox One. Im Gepäck befindet sich ebenfalls ein neuer Spielmodus, der auch nachträglich für PC und PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Das Entwicklerstudio Frictional Games hat den Veröffentlichungstermin des Horrorspiels SOMA für die Xbox One bekannt gegeben. Als Extra erhält diese zudem den sogenannten "Safe Mode", der es erlaubt den Titel ohne Bedrohung durch Feinde durchzuspielen. Hier kann dann die Geschichte und Atmosphäre des Spiels in vollsten Zügen genossen werden.

Der "Safe Mode" wird ebenfalls zeitgleich für PC und für die PlayStation 4 zu einem späteren Zeitpunkt als kostenloses Update erscheinen. Am 01. Dezember können Besitzer der Xbox One den Horrortitel von den Machern der Amnesia-Reihe erleben.

Am 22. September 2015, also vor etwas mehr als zwei Jahren, war das psychologisch angehauchte Horrospiel von Frictional Games veröffentlicht worden. Auf der offiziellen YouTube-Seite von Frictional Games könnt ihr euch außerdem eine Live-Action-Serie zum Spiel ansehen, die die Vorgeschichte erzählt. SOMA war in der Produktion insgesamt über zehn Mal teurer als der vorherige Erfolgstitel Amnesia: The Dark Descent. Derzeit hat das Studio zwei unangekündigte Titel in Entwicklung.