Der Psycho-Horror-Titel SOMA hat sich für die Entwickler von Frictional Games schlussendlich doch noch zu einem Erfolg entwickelt. Das haben diese nun bestätigt.

Am 22. September 2015, also vor etwas mehr als einem Jahr, war das psychologisch angehauchte Horrospiel von Frictional Games veröffentlicht worden. Zum Jahrestag hat man beim Entwickler nun ein positives Fazit gezogen.

Mittlerweile sind mehr als 450.000 Exemplare verkauft worden, wie Frictional Games bestätigte. Das Spiel, das für die Macher in gewisser Weise ein Glücksspiel gewesen sei, hat sich schlussendlich damit doch noch ausgezahlt, denn in einem Blog-Eintrag bekräftigt man, dass SOMA nun auch finanziell ein Erfolg und profitabel sei.

Das sei bemerkenswert, so das Studio, wenn man bedenke, dass SOMA insgesamt über zehn Mal soviel gekostet habe wie der vorherige Erfolgstitel des Studios, Amnesia: The Dark Descent. Mit den Verkaufszahlen sei man zufrieden, zumal der Titel selten vergünstigt angeboten worden sei. Außerdem würde der Titel fast ausschließlich positive Rezensionen erhalten, so dass SOMA letztendlich als Erfolg für das Entwicklerteam zu werten ist.

Gegenwärtig hat der Entwickler gleich zwei noch unangekündigte Projekte in Arbeit.