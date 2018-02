Knapp drei Monate vor Kinostart gibt es endlich den ersten Teaser-Trailer zu Solo: A Star Wars Story. Endlich erfahren wir, wie aus Han Solo der wohl charmanteste Schmuggler der Galaxie geworden ist.

"Solo: A Star Wars Story" kommt bereits am 24. Mai in die deutschen Kinos. Doch erst jetzt, gut drei Monate vorher wurde während des Super Bowls der erste Teaser-Trailer zum Star-Wars-Spin-Off gezeigt, in dem die Vergangenheit von Han Solo näher beleuchtet wird. Den jüngeren Han spielt nicht etwa der inzwischen gealterte und fest mit der Rolle verflochtene Harrison Ford, sondern der Jungdarsteller Alden Ehrenreich.

Der 45 Sekunden lange Trailer verrät noch nicht zu viel über die Handlung, zeigt aber schon jetzt wieder einige wunderschöne Einstellungen, die wir so bisher noch in keinem Film aus dem Star-Wars-Universum gesehen haben. Außerdem sehen wir Donald Glover als Lando Calrissian und natürlich den pelzigen Co-Piloten Chewbacca.

Während der Dreharbeiten zu "Solo: A Star Wars Story" soll es zu erheblichen Problemen gekommen sein. Lucasfilm und Disney hatten nach mehren Monaten Dreharbeiten die Regisseure Phil Lord und Chris Miller entlassen und durch Ron Howard ersetzt. Auch Hauptdarsteller Ehrenreich soll nach wochenlangen Dreharbeiten noch Zusatzstunden von einem Schauspiel-Trainer benötigt haben.

Ob sich das Spin-Off so kurz nach dem letzten "Star-Wars"-Film und mit einem völlig anderen Han Solo bei den Fans und an den Kinokassen behaupten kann, werden wir schon bald erfahren.