Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums hatte SNK Playmore zuletzt bereits die Ankündigung einer neuen Hardware in Aussicht gestellt. Jetzt wurde das gute Stück, das sich an Retro-Fans richtet, hochoffiziell vorgestellt.

Bei der neuen Konsole von SNK Playmore handelt es sich um das Neo Geo Mini. Die Plattform wird anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Unternehmens veröffentlicht und erweckt Klassiker vergangener Tage neu zum leben.

Das Neo Geo Mini ist eine Miniaturversion der ursprünglichen Arcade-Plattform und wird - passend zum Jubiläum - auch 40 spielbare Klassiker zu bieten haben. Dies ekönnt ihr auf einem 3,5 Zoll großen Display zocken. Aufgrund der geringen Größe soll die Hardware perfekt in nur eine Hand passen.

Die offiziellen Dimensionsn sind 135 mm x 108 mm x 162 mm; das Gewicht wird bei 600 Gramm liegen. Außerdem gibt es einen HDMI-Port zum Anschluss am TV, einen Kopfhöreranschluss und zwei externe Controller-Ports. Welche Titel zum 40er Line-up zählen werden, ließ SNK zunächst aber offen. Auf den Fotos sind aber zumindest Metal Slug, Samurai Showdown 2, The King of Fighters '97 und '98 sowie Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers zu sehen.

Offen sind im Übrigen auch noch der Preis der Retro-Plattform sowie der Release-Termin. Fest steht jedoch, dass es unterschiedliche Versionen für den asiatischen Raum und den Rest der Welt geben wird. In Asien fällt das Design farbenfroher aus.