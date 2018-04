Fernab der großen Konsolen PlayStation, Xbox und Switch gibt es immer wieder auch andere Hardware, die sich vor allen Dingen an Retro-Fans richtet. SNK bringt ein neues Produkt für diese Zielgruppe auf den Markt.

Etwas überraschend hat SNK nun die Rückkehr in den Hardware-Markt angekündigt. Via Twitter bestätigte das Unternehmen nun, dass man eine neue Konsole veröffentlichen wird. Mit dieser soll das 40-jährige Jubiläum des Unternehmens begangen werden.

Dementsprechend richtet sich die neue Konsole vor allen Dingen an Retro-Fans, denn enthalten sein werden mehrere verschiedene Neo-Geo-Klassiker. Auf diesem Weg will sich SNK auch bei den Fans bedanken, die das Unternehmen über alle die Jahre auch in den Marken The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Showdown, Metal Slug und weiteren begleitet haben.

Weitere Informationen zur neuen Hardware stehen gegenwärtig noch aus. Beispielsweise gibt es auch noch keinen Release-Termin oder Preis. Und auch die konkreten Spielinhalte müssen erst noch bestätigt werden. Wir halten euch über die Retro-Plattform natürlich weiterhin auf dem Laufenden.