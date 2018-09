Release in Europa - das ist der Termin!

In Asien ist das NEOGEO Mini schon länger erhältlich. Nun gibt es auch endlich einen hiesigen Release-Termin. Die Wartezeit fällt überraschend kurz aus.

Die internationale Version des NEOGEO Mini kommt bekanntlich auch in den Westen. Bislang stand aber noch kein Release-Termin der Retro-Konsole fest. Das SNK-Sammlerstück wird am 10. September in den Vorverkauf gehen. Allerdings fehlen ausgerechnet für den deutschen Markt noch konkretere Informationen. Während die offizielle Pressemitteilung für die USA, Großbritannien, Frankreich und Spanien bereits die Händler listen kann, ist für Deutschland noch nichts bestätigt. Möglicherweise wird auch hier Amazon euer erster Ansprechpartner sein.

Folgende Spiele wird die internationale Version des NEOGEO Mini beinhalten:

Neo Geo Mini - International Version



The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury

Garou: Mark of the Wolves

World Heroes Perfect

Kizuna Encounter

Art of Fighting

The Last Blade 2

Ninja Master’s

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug X

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

King of the Monsters

King of the Monsters 2

Sengoku3

Shock Troopers

Shock Troopers 2nd Squad

Magician Lord

Blue’s Journey

Robo Army

Crossed Swords

Mutation Nation

3 Count Bout

Blazing Star

Last Resort

Ghost Pilots

Top Player’s Golf

Super Sidekicks

Football Frenzy

Puzzled