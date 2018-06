Mit dem Neo Geo Mini hat SNK Playmore unlängst ja bereits die eigene Retro-Konsole vorgestellt. Kurz vor der E3 in Los Angeles hat man nun die wichtigsten Details offiziell benannt, darunter auch das Spiele-Line-up.

SNK hat Nägel mit Köpfen gemacht und das Neo Geo Mini nun endgültig vorgestellt. Die Mini-Konsole mit mit eigenem Screen, so dass ihr nicht zwangsläufig einen TV zum Spielen benötigt. Angetrieben via USB kann es auch über eine USB-Batterie betrieben werden. Der TV-Anschluss ist via HDMI trotzdem möglich. Im Lieferumfang sind zwei Controller enthalten.

Die Retro-Konsole erscheint weiterhin in zwei Versionen; die Standard-Version soll im Sommer veröffentlicht werden, die internationale Version ist speziell für den westlichen Markt bestimmt. Die beiden Versionen unterscheiden sich im Spiele-Line-up, wobei beide jeweils 40 Titel umfassen werden. In der Standard-Version gibt es mehr Prügelspiele, die internationale Variante dagegen bietet mehr Actionspiele. Nur der Preis ist noch nicht bekannt, aber SNK verspricht, dass Endkunden damit "glücklich sein werden".

Die Spiele der beiden Varianten im Überblick:

Neo Geo Mini - Standard Version



The King of Fighters ’94

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’96

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2001

The King of Fighters 2002

The King of Fighters 2003

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury

Real Bout Fatal Fury 2

Garou: Mark of the Wolves

World Heroes Perfect

Kizuna Encounter

Art of Fighting

The Last Blade

The Last Blade 2

Ninja Master’s

Aggressors of Dark Combat

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

King of the Monsters 2

Sengoku3

Shock Troopers 2nd Squad

Top Hunter Roddy & Cathy

Ninja Commando

Burning Fight

Cyber-Lip

Alpha Mission II

Twinkle Star Sprites

Blazing Star

Top Player’s Golf

Super Sidekicks

Puzzled

Neo Geo Mini - International Version



The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury

Garou: Mark of the Wolves

World Heroes Perfect

Kizuna Encounter

Art of Fighting

The Last Blade 2

Ninja Master’s

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug X

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

King of the Monsters

King of the Monsters 2

Sengoku3

Shock Troopers

Shock Troopers 2nd Squad

Magician Lord

Blue’s Journey

Robo Army

Crossed Swords

Mutation Nation

3 Count Bout

Blazing Star

Last Resort

Ghost Pilots

Top Player’s Golf

Super Sidekicks

Football Frenzy

Puzzled