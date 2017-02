Bisher war lediglich der März als Erscheinungszeitraum für das Puzzle-Spiel Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! bekannt. Nun wurde der Nintendo-Switch-Exklusiv-Titel für den Launch bestätigt. Gleichzeitig sind neue Details zum Spiel veröffentlicht worden.

Das Launch-Line-Up der Nintendo Switch wächst durch den eShop und dort erscheinende Download-Spiele weiter an. Nintendo hat die Veröffentlichung von Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! für den 3. März bestätigt. Passend zur Terminbekanntgabe gibt es auch neue Informationen zum Puzzle-Spiel sowie die Ankündigung eines Bundles bestehend aus dem Spiel und zwei Joy-Con-Controllern.

Snipperclips wurde in Zusammenarbeit mit Nintendo vom Londoner Indie-Studio SFB Games entwickelt und ist auf Mehrspieler-Rätsel ausgelegt. Es gilt diverse Herausforderungen zu lösen, in dem die beiden Spielfiguren Snip und Clip sich gegenseitig zurechtschneiden, um bestimmte Formen anzunehmen und so die Puzzle-Aufgaben zu lösen. Hierfür stehen drei verschiedene Modi in denen alleine oder mit bis zu drei Mitspielern gemeinsam gegeneinander angetreten werden kann.

Der Modus „Knoble dich durch Welten voller Spaß!“ bietet Formenrätsel, die entweder alleine oder zu zweit gelöst werden müssen. Für bis zu vier Spieler dienen hingegen „Lass die Party steigen!“ und „Stelle dich Freunden zum Blitzduell“. Beide Modi können zu zweit, dritt oder viert gespielt werden. Wie die Namen schon erahnen lassen, ist „Lass die Party steigen!“ auf kooperative Runden ausgelegt, während ihr in „Stelle dich Freunden zum Blitzduell“ gegeneinander antretet.

Neben dem Joy-Con-Snipperclips-Bundle, das einen Download-Code des Spiels enthält, und der digitalen eShop-Version des Action-Puzzlers, wird es zum Launch der Nintendo Switch am 3. März auch eine Demo-Variante geben. Diese soll interessierten Spielern ermöglichen Snipperclips vor dem Kauf anzutesten.

Der eShop wird mittels Day-One-Update der Nintendo Switch hinzugefügt. Nintendo plant eine Vorstellung weiterer Indie-Spiele für Nintendo Switch in einer Video-Präsentation, die am 28. Februar um 18:30 Uhr auf der offiziellen Homepage veröffentlicht wird.