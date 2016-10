Der Titel Sniper: Ghost Warrior 3 verzögert sich. Die Entwickler von CI Games benötigen weitere Zeit für die Optimierung des Spiels.

Die Entwickler von CI Games haben via Pressemitteilung einen neuen Veröffentlichungstermin für Sniper: Ghost Warrior 3 bekanntgegeben. Zunächst war der Titel für Januar 2017 geplant, aber das Studio möchte nach zahlreichen Rückmeldungen von Spielern und Pressevertretern noch weiter an der Optimierung arbeiten. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des amerikanischen Scharfschützen Jonathan North, der sich auf einer Mission in Georgien nahe der russischen Grenze befindet.

Marek Tymiński, CEO von CI Games, äußerte sich wie folgt: "Wir machen ein ambitioniertes Spiel und brauchen noch einige Monate mehr, damit wir den Erwartungen der Fans gerecht werden. Unser Ziel ist es, dass Sniper: Ghost Warrior 3 auf allen Plattformen einwandfrei läuft und hier haben wir noch wichtige Arbeit vor uns. Dies ist unser bisher größtes Projekt und das ganze Team möchte eine runde Spielerfahrung abliefern. Ich hoffe, dass jeder diese Entscheidung verstehen und die zusätzliche Zeit abwarten wird. Es ist ein neuer Anfang für die Serie Sniper: Ghost Warrior."

Sniper: Ghost Warrior 3 erscheint am 4. April 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.