Das polnische Studio CI Games hat weitere Details zum kommenden Sniper: Ghost Warrior 3 bekanntgegeben. Diesmal geht es um die taktische Tiefe innerhalb der Missionen.

Der Entwickler und Publisher CI Games hat Details zu einer Mission aus dem kommenden Sniper: Ghost Warrior 3 bekanntgegeben. Der Protagonist Jon North muss in den verschneiten Bergen von Georgien nach einem amerikanischen Gefangenen Ausschau halten. Dieser wird in einem Schlachthaus festgehalten, welches zur Folterkammer umgerüstet wurde. Mit einer modifizierbaren Drohne können zunächst die Gegend erkundet und potentielle Gefahren erkannt werden. Als Scharfschütze schaltet ihr anschließend die äußeren Wachposten ausgeschaltet ehe ihr euch mit dem Kampfmesser von hinten an weitere Feinde schleicht. Die Ausrüstung und Vielzahl an Waffen von Jon North sind hier ein wesentlicher Faktor.

Sniper: Ghost Warrior 3 bietet zudem dynamisches Wetter und einen Tag- und Nacht-Zyklus. Diese Umstände beeinflussen auch die Art und Weise wie in verschiedenen Missionen vorgegangen werden kann. Schließlich gibt es auch noch die Wahl zwischen Spezialisierungen als Sniper, Geist oder Krieger. Sniper: Ghost Warrior 3 erscheint am 4. April 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und PC.