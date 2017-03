Wollt ihr euch vor der Veröffentlichung von Sniper: Ghost Warrior 3 Ende des nächsten Monats schon mal auf den Titel einstimmen, haben CI Games heute den Soundtrack auf vielen Streaming-Plattformen verfügbar gemacht.

Als Komponisten und Produzenten für den Soundtrack konnten die Entwickler Mikolai Stroinski (u.a. The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine, The Vanishing of Ethan Carter) gewinnen, abgemischt wurde er von Steve Kempster und aufgenommen von Tony Philips in den Beautiful Noise Stuidos in Los Angeles.

Um nicht nur mit Grafik und Dialog den Handlungsort des Spiels, Georgien, abzubilden, orientierte man sich bei den Liedern an der typischen Musik der Region und setzte daher neben Gitarre, Trommeln, Bass und Synthesizer auch Mandoline, Balalaika sowie Bandura ein.

Die Früchte dieser Arbeit könnt ihr euch ab sofort bei Spotify, iTunes, Google Play und weiteren Streaming-Anbietern anhören.