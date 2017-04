Ganze fünf Minuten müsst ihr für den Spieleintritt in Sniper: Ghost Warrior 3 warten. Die langen Ladezeiten sollen allerdings nur zu Beginn der Spielsitzung auftauchen.

Spieler des neuen Sniper: Ghost Warrior 3 müssen Ladezeiten von bis zu fünf Minuten in Kauf nehmen. Auf der PlayStation 4 bezieht sich diese Minutenanzahl auf den Weg vom Hauptmenü in das Spiel. Auch wenn ein Spielstand geladen wird oder man in eines der vier unterschiedlichen Gebiete reist, benötigt man rund fünf Minuten Geduld. Gründe für die langen Ladezeiten ist der Wechsel der Serie in eine offenere Welt, die bei den Vorgängern nicht gegeben war.

Die Entwickler von CI Games haben bereits eine Stellungnahme abgegeben und erklären, dass durch die zu Beginn langen Ladezeiten die Pausen zwischen den Missionen, Respawns und Schnellreisen drastisch vermindert werden. So dauert die Schnellreise-Funktion zwischen 4 bis 15 Sekunden und das Laden des letzten Checkpoints 15 bis 30 Sekunden. Der Neustart einer Mission liegt bei 25 Sekunden. Derzeit sind diese anfänglichen langen Ladezeiten nur für die Version der PlayStation 4 bestätigt.