Im April vergangenen Jahres veröffentlichte CI Games Sniper: Ghost Warrior 3. Nun gibt es Neuigkeiten zum Erfolg des Titels. Gleichzeitig verkünden die Macher Entlassungen und bestätigen Arbeiten an einem neuen Projekt.

Als Sniper: Ghost Warrior 3 im vergangenen Frühjahr auf den Markt kam, war längst nicht alles Gold was glänzt. Viele negative Reviews folgten und die Macher mussten einige Arbeit investieren, um das Spiel zu verbessern. Das hat sich gelohnt, denn schlussendlich war das Spiel durchaus dann doch noch ein Erfolg. So verkündete man nun, dass sich der Shooter für PC, PS4 und Xbox One doch über eine Million Mal verkauft hat. CI Games konnte damit auch das Geschäftsjahr 2017 profitabel abschließen; der Umsatz lag bei 24 Millionen Euro.

Dennoch gibt es auch schlechte Neuigkeiten von CI Games. So verkündete man ebenfalls, dass die Belegschaft deutlich reduziert wurde. Das interne Entwicklungsteam besteht nur noch aus rund 30 Angestellten; im Übrigen bedient sich CI Games einem Netzwerk von Subunternehmen, die in die Entstehung des nächsten Titels involviert sind.

Dieser ist damit auch bestätigt! Dabei soll es sich um einen ansonsten weiter unangekündigten Taktik-Shooter handeln. Die Entscheidung, diesen Titeln mit deutlich weniger internen Mitarbeitern anzugehen, sei laut Marek Tyminski von CI Games eine der härtesten Entscheidungen gewesen, die ihr zu treffen hatte. Schlussendlich habe man sich aber dazu entscheiden, weil man aus den Fehlern mit Sniper: Ghost Warrior 3 lernen wollte.

Auch zu Lords of the Fallen 2 gibt es übrigens ein kleines Update. Das Sequel hat ja durchaus eine Achterbahnfahrt in der bisherigen Entwicklungszeit hinter sich. Aktuell befindet sich CI Games in Gesprächen mit "mehreren etablierten Studios", was die Weiterführung des Projekts betrifft. Man hoffe, dass man "in den nächsten Monaten mit einem neuen Partner weiter machen" könne.