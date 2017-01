PC-Spieler können sich für die offene Beta von Sniper: Ghost Warrior 3 anmelden. Zwei Einzelspieler-Missionen bieten ab dem 03. Februar einen Vorgeschmack auf den Titel.

Die Entwickler von CI Games haben via Pressemitteilung bekanntgegeben, dass die Anmeldung für die offene Beta von Sniper: Ghost Warrior 3 ab sofort möglich ist. PC-Spieler können sich hier auf der offiziellen Webseite registrieren.

Inhaltlich stehen zwei Einzelspieler-Missionen zur Verfügung. "Wir können es kaum erwarten, den Fans der Serie einen Vorgeschmack auf das finale Spiel zu geben, das wir am 04. April veröffentlichen. Da es sich hierbei um einen technischen Test handelt, würden wir uns über zahlreiches Feedback in den Steam-Foren freuen. Wir hoffen, dass jeder viel Spaß mit dem aktuellen Stand des Spiels hat!", erklärt Marek Tymiñski, CEO von CI Games.

Die offene Beta beginnt am 03. Februar. Sniper: Ghost Warrior 3 erscheint am 04. April für PlayStation 4, Xbox One und PC.