Pünktlich zur Veröffentlichung des Konkurrenten Sniper: Ghost Warrior 3 macht auch Sniper Elite 4 wieder von sich reden. Ab sofort steht nämlich der zweite Kampagnen-DLC für euch bereit.

Wie Rebellion per Pressemail bestätigte, steht ab heute der zweite Teil der Deathstorm-Kampagne zu Sniper Elite 4 für euch bereit. Dieser trägt den Namen "Infiltration". Es ist das zweite Kapitel der insgesamt dreiteiligen Mini-Kampagne, die auf ein bis zwei Spieler ausgelegt ist. Dabei verschlägt es Agent Karl Fairburne in den faschistisch kontrollierten Norden Italiens, wo es herauszufinden gilt, was die Nazis geplant haben. Ihr müsst die Stadt infiltrieren, einen prominenten italienischen Wissenschaftler finden und dessen Frau befreien. Bei dieser handelt es sich nämlich um eine wichtige alliierte Informantin.

Neben dem neuen Teil der Kampagne, den ihr käuflich erwerben könnt, gibt es außerdem auch das "Urban Assault Expansion Pack", das acht neue Rifle-Skins, drei neue ikonische Waffen (Winchester, Sten, Walther PPK) und Charaktere beinhaltet. Zudem gibt es ein großes, kostenfreies Update für alle Spieler, das Gameplay-Verbesserungen sowie die neue Karte "Urban" für lau beinhaltet. Die Map lässt sich im Survival-Modus sowie in allen kompetitiven Spielmodi zocken, inklusive dem zurückkehrenden Modus Capture the Flag.