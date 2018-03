Neue Battery-Kits und Charger für PS4 und Xbox One

Der Zubehörhersteller snakebyte hat mal wieder sein Portfolio erweitert. Bei den neuen Produkten handelt es sich um eine Reihe von Battery Kits und Charging Docks für PS4- und Xbox-One-Controller.

Beim Twin:Charge 4 handelt es sich um eine Ladestation für bis zu zwei PlayStation 4 Dualshock-Controller, die kabellos aufgeladen werden können. Die Optik des Charging Docks ist an das Design der PS4 angepasst, LEDs an der Frontseite halten euch über den Ladestand auf dem Laufenden. Die Ladestation ist im Handel für um die 20 Euro zu haben.

Ein ähnliches Produkt gibt es für die Xbox One in Form der Twin:Charge X Ladestation. Auch hier können parallel bis zu zwei Controller gleichzeitig mit Energie bestückt werden. Mit im Paket sind hierbei zwei aufladbare 800 mAh Akkus für eure Controller. Preislich werden hierfür knapp 30 Euro fällig. Erhältlich ist der Charger wahlweise in Weiß oder Schwarz.

Das Xbox One Battery:Kit umfasst hingegen zwei wiederaufladbare Akkus mit etwa 6-8 Stunden Laufzeit für Xbox One und Elite Controller, garniert mit einem drei Meter langen Ladekabel, mit dem bis zu zwei Controller gleichzeitig aufgeladen werden können. Der Preis liegt bei rund 13 Euro.

Die größere Variante ist das Xbox One Battery:Kit Pro. Hierbei handelt es sich nur um einen Akku, der allerdings 10-12 Stunden Spielzeit pro Aufladung garantieren soll. Der Akku kommt mit Ladekabel und LED-Ladezustandsanzeige. Preislich werden hierfür 20 Euro fällig.