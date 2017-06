Sumo Digital hat einen großen Patch für Snake Pass veröffentlicht. Er enthält Verbesserungen und neue Inhalte. Vor allem die Switch-Version des Schlangen-Puzzle-Spiels wird dadurch stark aufgewertet.

Sumo Digital hat ein Update für alle Versionen von Snake Pass veröffentlicht. Auf der Switch fügt das Update Zeitherausforderungen und Ranglisten ein, wodurch Spieler sich nun gegenseitig messen können. Die PC-Version unterstützt nach dem Download das Razer Chroma Keyboard und behebt ein Problem mit dem 4K-User-Interface, das auftrat, wenn das Spiel in 2160p gespielt wurde. Auf der PS4 wurde ein Problem mit dem Ton gefixt.

Plattformunabhängig hat das Studio einige Optimierungen am Gameplay vorgenommen. Doodle, der kleine Kolibri wird ab sofort zuverlässiger nach Noodles Schwanz greifen. Abgesehen davon wurden einige Bugs, von denen Spieler berichtet hatten, behoben. Anzumerken sind die Verbesserungen der Kamera, die jetzt schneller auf Eingaben reagiert als zuvor.

Bei Snake Pass handelt es sich um ein Physik-Puzzle-Adventure, in dem ihr die Schlange Noodle authentisch um Hindernisse bewegen müsst, um diverse Collectibles innerhalb atmosphärischer Dschungel-Level einzusacken. Das Spiel ist am 29. März für Switch, PS4, PC und Xbox One veröffentlicht worden.