Erst kürzlich wurde bestätigt, dass das knuffige Snake Pass Ende März erscheinen wird. Nun haben die Macher einige weitere Features bestätigt.

Sumo Digital hat in Anbetracht der nahenden Veröffentlichung von Snake Pass am 29. März 2017 für PC, PS4, Xbox One und Switch einige weitere Details bekanntgegeben. Die PS4-Fassung wird demnach auch von der höheren Leistungsfähigkeit der PS4 Pro Gebrauch machen. Wer diese Plattform bestitzt, darf den Titel in 4K auf einem entsprechenden TV-Gerät zocken. Außerdem erhält hier Snake Pass eine bessere Framerate, solltet ihr stattdessen auf einem regulären Full-HD-Gerät zocken. Auch HDR wird überdies unterstützt, und zwar auch auf der normalen PS4.

Auf der Xbox One und für Windows 10 wird indes Xbox Play Anywhere unterstützt. Wer Snake Pass für eine der beiden Plattformen erwirbt, erhält automatisch auch die jeweils andere Spielversion kostenfrei dazu.