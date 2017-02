Der ehemalige Komponist vom Kult-Entwicklerstudio Rare wird für den Soundtrack des kommenden Physik-Puzzlespiels Snake Pass verantwortlich sein.

In einer Pressemitteilung hat Sumo Digital heute bestätigt, dass der ehemalige Ex-Rare-Komponist David Wise den Soundtrack zur ersten hauseigenen IP namens Snake Pass komponieren wird.

Wise ist in der Szene keineswegs ein Unbekannter, schließlich zeichnete er bereits für die musikalische Untermalung von namhaften Titeln wie Donkey Kong Country, Diddy Kong Racing oder Star Fox Adventures verantwortlich. Fans seiner Musik werden sich diese ab Frühjahr 2017 in Snake Pass für PS4, Xbox One, Switch und PC anhören können.

Seb Liese, Schöpfer von Snake Pass, kommentiert: "Snake Pass wurde durch die klassischen Rare-Sammelplattformer der Ära des N64 inspiriert, deshalb war es so wichtig für uns, David für den Soundtrack mit an Bord zu kriegen, um unsere Vision zum Leben zu erwecken. Seine sonnigen, tropischen Kompositionen passen perfekt zum Gameplay. Er ist wirklich ein Komponist mit rarem Talent."