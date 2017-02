Auch Sumo Digital hat sich nun zu Wort gemeldet und bestätigt, dass man die neue Heimkonsole Switch aus dem Hause Nintendo unterstützen wird. Mit Snake Pass bestätigte man nun einen ersten Titel.

Das knuffige Puzzlespiel Snake Pass soll im ersten Quartal 2017 auf den Markt kommen. Das auf der Unreal Engine basierende Spiel war bis dato für PC, PS4 und Xbox One bestätigt; nun kündigte man auch eine Switch-Umsetzung an, die damit zeitnah zum Launch der Konsole erhältlich sein dürfte.

In Snake Pass übernehmt ihr die Kontrolle über Noodle the Snake, die von ihrem Buddy Doodle the Hummingbird begleitet wird. Ihr müsst euch durch Schlängeln, Aufrollen und Klettern euren Weg auf den Berg Haven Tor bahnen, um dort die Keystones wiederherzustellen, die diesem seine mystische Kraft geben.