Smite bereitet sich allmählich auf die näher rückenden Feiertage vor. Ein Update bringt verschiedene neue Inhalte und Fixes mit sich.

Die Hi-Rez Studios haben ein neues weihnachtliches Update für Smite veröffentlicht. Dieses hört auf den Namen Fafnir's Wonderland und das ist gleichzeitig auch der Name vom neuen Koop-Modus. Hier könnt ihr Erfolge freischalten und werdet dafür Belohnungen erhalten. Für eure Helden sind außerdem sechs neue Skins verfügbar. Die Hälfte davon sind an Weihnachten angelehnt und so wird beispielsweise Geb in einen Schneemann verwandelt während Ratatoskr einen festlichen Pullover und rote Nase trägt. Letzter im Bunde ist Chiron, der jetzt ein Rentier darstellt.

Neben den zusätzlichen Inhalten wurde auch an verschiedenen Items und Fähigkeiten gearbeitet. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Smite-Seite.