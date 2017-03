Das Open-World-Actionspiel Sleeping Dogs wird künftig nicht mehr nur in der Videospielbranche vertreten sein, denn der Titel soll nun auch für die große Leinwand umgesetzt werden.

Wie nun bekannt wurde, soll die Action-Franchise Sleeping Dogs von Entwickler United Front Games und Publisher Square Enix nun auch fernab der Videospielbranche umgesetzt werden. Wie Deadline berichtet, befindet sich ein Film in der Mache. In diesem soll Schauspieler Donnie Yen die Hauptrolle übernehmen.

Yen ist kein Unbekannter, war dieser zuletzt doch in "Rogue One: A Star Wars Story" zu sehen. Außerdem war er bereits Hauptdarsteller in der Filmreihe "Ip Man". Für die Produktion des Films wird indes Original Film verantwortlich sein, das bereits für die Filmreihe "The Fast & the Furious" bekannt ist.

Im ursprünglich 2012 für PS3, Xbox 360 und PC veröffentlichten und im Rahmen einer Definitive Edition 2014 für PS4 und Xbox One neu aufgelegten Titel dreht sich alles um den Undercover-Polizisten Wei Shen, der es mit der kriminellen Szene in Hong Kong aufnimmt. Dort muss er eine kriminelle Organisation infiltrieren. Wann die Verfilmung des Spiels, in dem Will Yun Lee noch Wei Shen verkörperte, erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.