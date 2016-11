Nach der Schließung des verantwortlichen Studios scheint ein zweiter Teil zu Sleeping Dogs erst einmal vom Tisch. Wie dieser hätte aussehen sollen, verraten kürzlich aufgetauchte Dokumente.

Ein Nachfolger zu Sleeping Dogs rückte erst im Oktober in weite Ferne, nachdem das Studio United Front Games geschlossen wurde. Waypoint.vice.com will nun Dokumente zum ursprünglich geplanten zweiten Teil erhalten haben, laut denen die Entwickler große Pläne für die offene Welt gehabt hätten. Unter anderem habe man eine komplett neue große Spielwelt entwickeln wollen, in der der Protagonist Wei Shen einen korrupten Partner bekommen hätte. Beide Charaktere hätten spielbar sein sollen, um die aufwendige Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Das Ganze klingt etwas nach der Singleplayer-Kampagne von Grand Theft Auto V, in der Spieler ebenfalls zwischen verschiedenen Personen wechseln.

Auch ein Koop-Modus hätte es in das Spiel schaffen sollen, genauso wie eine Smartphone-App, mit der man Teilaspekte des Spiels hätte steuern können. Viel spannender noch: Sämtliche Spielstände der Spieler wollte das Studio in einer Cloud sammeln und aus den Spielerhandlungen die Kriminalität berechnen, die dann wiederum den Schwierigkeitsgrad für jeden einzelnen Spieler beeinflusst hätte. Ob es diese Funktion tatsächlich in den zweiten Teil geschafft hätte, steht natürlich in den Sternen. Umgesetzt werden diese Ideen wohl aber nicht mehr, selbst wenn Sleeping Dogs irgendwann einmal von einem anderen Studio fortgesetzt werden würde.