Der Free-to-Play-Titel Skyforge will ebenfalls ein Stück vom Battle-Royale-Kuchen abbekommen und hat nun eine entsprechende Erweiterung angekündigt.

My.com hat für das Action-MMO Skyforge nun eine neue Erweiterung angekündigt, welche den Titel um einen Battle-Royale-Modus bereichern soll. Damit springt das Studio ebenfalls auf den aktuellen Trend auf und will im Genre mitmischen sowie neue Spieler gewinnen.

So findet sich im Sci-Fi-Fantasy-Mischling künftig eine Virtual-Reality-Arena, die sich vom Konzept der Unsterblichkeit verabschiedet. Am Ende wird - wie sich das für einen Battle-Royale-Modus gehört - nur ein Spieler überleben und gewinnen können.

Skyforge: Battle Royale wird sich dabei direkt vom Startbildschirm aus starten lassen und erfordert keinen bisherigen Charakterfortschritt; der Modus ist komplett eigenständig zu sehen. Weiterhin ist der Modus für alle Interessierten gänzlich kostenfrei zugänglich. Der Startschuss soll am 28. August auf dem PC, am 29. August auf der PS4 und am 30. August auf der Xbox One fallen.

Zur Wahl stehen euch dann insgesamt 12 verschiedene Spielerklassen, die jeweils über eigene Fähigkeiten im typischen Skyforge-Design verfügen werden. So könnt ihr euren eigenen Spielstil mit der jeweiligen Klasse weiter verfolgen. Neben dem Kampf gegen andere Spieler sollen euch in der VR-Arena auch diverse Kreaturen beschäftigen; von diesen könnt ihr Rüstungen, Waffen und andere Gadgets ergattern und anschließend einsetzen.