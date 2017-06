Zur E3-Pressekonferenz brachte die Ubisoft-Niederlassung in Singapur ein brandneues Spiel mit, das Assassin's-Creed-Spielern allerdings bekannt vorkommen könnte.

Basierend auf den Seekämpfen aus Assassin's Creed: Black Flag hat Ubisoft Singapur ein eigenständiges Spiel gestrickt, in dem ihr alleine oder mit Freunden gegen K.I.-Gegner antretet oder euch in verschiedenen Modi in 5-gegen-5-Schlacht messt.

"Skull & Bones ist das Spiel, von dem unser Team schon immer geträumt hat, seit wir das erste Mal die Segel gesetzt und Seemannslieder angestimmt haben. Wir sind begeistert, endlich unsere Vision hier auf der E3 präsentieren zu können", sagt Justin Farren, Creative Director. "Dank unserer systemischen, lebendigen Welt, unserer Gameplay-Innovationen, einer starken Piratenwelt und dem Anspruch des Teams, das Spiel auf lange Zeit zu unterstützen, glauben wir, dass Skull & Bones den Spielern eine einzigartige Erfahrung bieten wird. Das Spiel macht das fesselnde und aufregende Leben der Piraten hautnah erlebbar.“

Skull & Bones ist für den Herbst 2018 eingeplant und soll dann auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Falls ihr bereits vorher die Anker legen wollt, könnt ihr euch auf skullandbonesgame.com für die Beta anmelden.

