Eine der größten Neuankündigungen auf der diesjährigen E3 war sicherlich Skull & Bones aus dem Hause Ubisoft. Das Spiel legte den Fokus dabei auf die Multiplayer-Gefechte, doch auch Singleplayer-Fans sollen nicht zu kurz kommen.

Wie im Nachgang zur US-Messe nun bestätigt wurde, wird Skull & Bones den Fokus nicht nur auf die Spieler-gegen-Spieler-Gefechte im Multiplayer-Modus legen. Das Spiel, das das fortsetzt, was das Unternehmen in Assassin's Creed IV: Black Flag in Sachen Multiplayer-Kämpfen auf hoher See begonnen hatte, wird auch über eine Singleplayer-Kampagne verfügen.

Via PC Gamer wurde nun bestätigt, dass es auch einen entsprechenden Story-Modus geben wird. Dieser soll dem Vernehmen nach auch im Online-Koop zusammen mit anderen gezockt werden können. Die voll in das Spiel integrierte Kampagne soll euch weiterhin auf ikonische Charaktere und rivalisierende Piraten treffen lassen.

Die Veröffentlichung des Spiels ist für Herbst 2018 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One geplant.