Mit EA Access bietet Electronic Arts für Xbox-One-Gamer einen Abo-Dienst an, in dessen Rahmen ihr auch regelmäßig an Vollversionen kommt. Mit Skate 3 wurde nun ein weiterer solcher Titel offiziell hinzugefügt.

Das Skateboard-Spiel Skate 3 erschien ursprünglich auf der Xbox 360 und wurde noch im vergangenen Jahr 2016 dank der Abwärtskompatibilität auch mit der Xbox One lauffähig. Nun hat EA das Spiel heimlich, still und leise "The Vault" von EA Access hinzugefügt.

Wer ein kostenpflichtiges Abo auf der Xbox One besitzt, kann den einstigen Xbox-360-Titel nun also komplett auf der aktuellen Microsoft-Heimkonsole ohne weitere Kosten genießen. Während das Spiel bei EA Access bereits verfügbar ist, steht die offizielle Ankündigung im Augenblick noch aus.