Konami veröffentlichte einst mit P.T. einen spielbaren Teaser des vielversprechenden Silent Hills, das später - ebenso wie die Demo - eingestellt wurde. Ein 17-jähriger Fan hat die Probierversion nun eigenständig für den PC neu aufgelegt, allerdings ist Konami diesbezüglich nun eingeschritten.

Zuletzt sorgte der erst 17-jährige Entwickler Qimsar für Furore, als er das wirklich gelungene PC-Remake des spielbaren Silent-Hills-Teaser P.T. als kostenloses Projekt auf Basis der Unreal Engine 4 veröffentlichte. Das wiederum hat nun auch Konami auf den Plan gerufen. Der Entwickler ist jetzt eingeschritten und hat die Veröffentlichung dieser PC-Version von P.T. verboten.

In einem Statement bestätigt Qimsar nun, dass Konami an ihn herangetreten sei, dass die Version 0.9.5 seines Remakes aus dem Netz genommen wird. Ab diesem Zeitpunkt hätten nur noch einige kleinere Anpassungen wie fehlende Texturen und Bugfixes vorgenommen werden müssen, bis das Ergebnis endgültig fertig geworden wäre. Auch die Animationen seien bereits fertig gewesen, so dass er sein Remake nicht nur in Kürze zu 100 Prozent spielbar, sondern sogar zu 100 Prozent akkurat hätte veröffentlichen können.

Laut Qimsar habe er einen solchen Anruf von Konami erwartet. Hintergrund dieses Schritts seien rechtliche Probleme und Bedenken, die selbst außerhalb der des Verantwortungsbereiches der Verantwortlichen bei Konami liegen würden. Aus diesem Grund habe er dem Wunsch entsprochen.

Allerdings hatte die ganze Geschichte für Qismar auch etwas Gutes, denn seine Arbeit kam bei Konami wirklich sehr gut an. Daher wurde ihm kurzerhand ein Praktikum bei Konami angeboten, so dass er sich dort als Programmierer und Entwickler beweisen darf. Kein schlechtes Ergebnis für jemanden, der zuvor noch nie in der Spieleentwicklung tätig war und bis dato gerade mal rund 180 Stunden Arbeit in ein Fan-Remake gesteckt hat.