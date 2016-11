Gleichwohl Daedalic mit Silence neue Wege geht und den Anspruch der Rätsel im Vergleich zu ihren Vorgängerprodukten nach unten geschraubt hat, ist das Abenteuer rund um Noah, Renie und Spot kein Selbstläufer. Mit unserer Lösung knackt ihr alle Hürden und erfahrt zudem, wie ihr das eine oder andere Achievement erhaltet.

Kapitel 1 – Der Einstieg in die Traumwelt

Zeitrahmen: 45 Minuten

Schwierigkeitsgrad: leicht

Schaut euch nach dem Gespräch mit Renie gründlich um und klickt sowohl den Lampenschirm als auch den Fernseher an. Hebt die Murmeln auf, die vor dem Stofftieresel liegen, und jongliert mit ihnen vor Renies Augen. Nehmt den Kopf des Esels und redet erneut mit eurer Schwester. Schnappt euch danach die Socke, die zu eurer Linken am Holzbalken hängt, und muntert damit Renie auf. Setzt den leuchtenden Lampenschirm auf und verwendet die darunter steckende Glühbirne als Kristallkugel. Öffnet zu guter Letzt den kleinen Holzschrank und klickt den Spiegel an, der innen an der Tür hängt.

Schiebt nach dem Bombeneinschlag die Betonplatte von eurer Brust und hebt gleich die nächste vom Boden auf. Nehmt die Socke, woraufhin ihr ein Ei erhaltet, und klickt zweimal den Fernseher an. Tretet anschließend einmal dagegen, nehmt den Vorschlaghammer zu eurer Linken und schlagt damit auf den Fernseher.

Klettert durch die Öffnung und versucht euch auf den Schirm zu stellen, jedoch ohne Erfolg. Springt stattdessen zuerst auf die Uhr und von dort auf den Globus, auf dem ihr für ein paar Sekunden die Balance halten müsst. Ihr landet automatisch in einem Kessel, woraufhin ihr die Rüstung über euch zur Seite zieht. Klettert auf das Planetengetriebe und von dort auf die Gleise, um zum Ausgang der Höhle zu gelangen.

Wartet, bis der Sucher erscheint, und wählt die Option des Versteckens. Redet mit Kyra und versucht genau wie sie die Felswand hinaufzuklettern. Marschiert zurück nach links und zieht den Wurmzahn aus dem Höhleneingang. Wascht eure Wunde am Wasserfall zu eurer Rechten und geht erneut nach links. Versucht den großen Statuenkopf zur Seite zu schieben, kehrt zurück zur Felswand und beobachtet das Pelztier. Kombiniert das Ei mit dem Nest des Tieres und marschiert abermals nach links. Greift nach dem Wurm, der im Boden steckt, und spurtet zurück zum Nest, um das Ei hineinzulegen.

Nachdem Spot geschlüpft ist, geht ihr mit ihm zum Statuenkopf. Klickt Spot an und drückt das Steuerkreuz oder die Maus nach unten, damit er platt wie ein Flunder ist. Kriecht mit ihm unter den Kopf, klickt ihn erneut an und drückt nun das Steuerkreuz oder die Maus nach oben, bis er sich zu einem Ball aufbläht. Daraufhin rollt der Kopf zur Seite und ihr könnt endlich die Felswand hinaufklettern.

Redet mit Kyra und haltet im Laufe des Gespräches die Feder ihrer Bombe gedrückt. Ihr müsst hierfür einfach nur den Knopf so lange gedrückt halten, bis der Ring in der Mitte vollständig weiß ist. Danach könnt ihr entscheiden, ob ihr selbst die Bombe zünden wollt oder nicht. In ersterem Fall müsst ihr sie anklicken und die heraushängende Schnur nach rechts ziehen.

Klickt auf den fliegenden Krebs, der auf dem Stein hockt, und schaut euch den Geräuscheball an, der hinter euch auf dem Geländer liegt. Geht wieder nach unten und versucht Spot über die Felswand zu werfen. Lasst ihn anschließend vom Wasser zu eurer Rechten trinken und bewässert mit ihm den Pilz ganz unten rechts. Sorgt dafür, dass Spot seine ursprüngliche Form besitzt, und kombiniert ihn mit dem Pilz.

Klettert zurück nach oben, geht mit Spot zur linken Öse und wartet, bis Kyra anfängt zu zählen. Verwandelt Spot rasch in einen Ball, um die Öse zu sprengen und die damit verbundene Brücke zu zerstören.