Seit Jahrzehnten hält sich die Strategiereihe Civilization am umkämpften Markt und zieht Gamer immer noch in Scharen an. Wer deshalb schon nach Nachschub lechzt, der darf sich freuen, denn mit "Rise and Fall" steht ein umfangreiches Add-on zu Civilization VI in den Startlöchern.

2K und Firaxis Games haben in einer Pressemeldung heute den bevorstehenden Release von Sid Meier's Civilization VI: Rise and Fall angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des bereits erhältlichen PC-Strategiespiels, welche die bislang "intensivste Civilization-Erfahrung mit neuen Anführern, Zivilisationen, Einheiten, Wundern und Spielsystemen" bieten soll. Auch ein Release-Datum gibt es bereits: Am 08. Februar 2018 wird es auf dem PC soweit sein.

Worum geht's? In "Rise and Fall" gibt es neue Große Zeitalter, ein neues Loyalitätssystem für Städte und neue Gouverneure ein. Zudem werden bestehende Diplomatie- und Regierungssysteme weiter ausgebaut. Auch neun neue Anführer und ganze acht neue Zivilisationen dürfen nicht fehlen, die wiederum eine Vielzahl an neuen Einheiten, Bezirken und Wundern mit sich bringen.

Anton Strenger, Lead Designer bei Firaxis Games, kommentiert die Ankündigung und ergänzt folgende Details: "Die neuen Großen Zeitalter in Sid Meier's Civilization VI: Rise and Fall geben Spielern die Gelegenheit, den Aufstieg und Fall großer Reiche angesichts der Herausforderungen in ihrer Geschichte zu verfolgen und zu erleben, wie ihre Zivilisationen sich entweder zu dauerhafter Größe entwickeln oder letzten Endes zu Staub zerfallen. Die neuen Features dieser Erweiterung werden Spieler auf eine Weise herausfordern und belohnen, wie es sie in den 26 Jahren der Civilization-Reihe noch nie gegeben hat."

Offiziell werden die Highlights des Add-ons wie folgt angegeben: