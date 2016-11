Zivilisationsbau extrem: Über viele Tage baute ein Reddit-Nutzer eine Metropole in Civilization VI auf, die mittlerweile über 2,7 Milliarden Einwohner umfasst.

Bei Strategiespielern gehört Civilization VI zu einem der beliebtesten Titel überhaupt, mehr als eine Million Mal flog es bereits in den Einkaufswagen. Auf Reddit.com stellte der Spieler "Procblocked" nun eine Stadt vor, die wohl selbst Experten ins Staunen bringen dürfte: Rund 2,7 Milliarden Menschen leben in den insgesamt 30 Nachbardistrikten, die ganz ohne Cheats oder Mods in die Metropole gezogen seien.

Für das Vorhaben musste der Spieler die Siegbedingungen ausschalten, außerdem folgte er einem vorher ausgetüftelten Plan. Um die eigene Hauptstadt zog er mehrere Ringstädte herum, die übrigens mit über 80 Handelsrouten versorgt werden müssen. Insgesamt habe er fast 1.000 Runden gespielt. Bilder der Megastadt findet ihr in dieser Imgur-Galerie.