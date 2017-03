Mit Sid Meier's Civilization VI wurde die so erfolgreiche Strategiereihe abermals sehr gelungen fortgesetzt. Wer dennoch bislang einen Bogen um die Vollversion gemacht hat, der kann sich nun anhand einer Demo selbst ein Bild vom Titel machen.

Firaxis hat via Steam eine spielbare PC-Demo von Civilization VI veröffentlicht, in der ihr euch selbst vom Strategiespiel überzeugen könnt. Unter der Führung von Qin Shihuangdi könnt ihr in Form der Chinesen auf einer festen Demo-Karte antreten, auf der sich auch Amerika, Ägypten und Sumerien finden.

Ebenfalls verfügbar ist das Tutorial, das mit Sumerien und Ägypten gezockt werden kann. Beide genannten Optionen sind auf 60 Runden begrenzt. Wer die Demo absolviert hat, kann sich die Vollversion kaufen oder die Probierversion nochmal spielen. Überhaupt: Die Demo kann so oft gezockt werden, wie ihr wollt.

Passend zum Demo-Release beginnt bei Steam übrigens auch der 2K Publisher Sale. Die Standard Edition sowie die Digital Deluxe Edition können dabei zum Vorteilspreis erworben werden. Das Angebot gilt bis einschließlich 20. März um 18:00 Uhr.