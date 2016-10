Wird das neue Civilization VI in Zukunft auch im eSports-Bereich eine gewichtigere Rolle spielen? Zumindest ein prominentes eSports-Team in den Vereinigten Staaten verstärkt nun seine Bemühungen.

Das rundenbasierte Strategiespiel Civilization war bis dato nicht unbedingt als Vorreiter im eSports-Bereich bekannt, doch mit dem neuen Teil könnte sich auch hier etwas tun. Zumindest das prominente US-eSports-Team namens Team Liquid scheint davon überzeugt zu sein.

In mehreren verschiedenen Titeln hat Team Liquid professionelle Abteilungen und Spieler am Start - und nun auch im neuen Civilization VI. Mit Stephen Takowsky aka MrGameTheory hat das Team nun einen ersten Profi-Spieler für das rundenbasierte Strategiespiel verpflichtet; dieser soll die entsprechende Abteilung nun als Team Captain anführen.

Takowsky führte die Leaderboards in Civilization Revolution an und war bereits Erster in internationalen Ligen zu Civilization IV und Civilization V. Er verfügt über die meisten Ladder-Siege in den Spielmodi 1v2, 1v3, 1v4 und 1v5. Team Liquid wird schon bald an ersten Turnieren in Civilization VI teilnehmen. Ob der neue Teil mit seinen Multiplayer-Features das Zeug dazu hat, generell eine gewichtigere Rolle im eSports-Bereich zu spielen?