Vor der Veröffentlichung von Sid Meier's Civilization VI plant 2K einen Twitch-Stream mit einer AI-Battle-Royale. Dieser wird live von den Entwicklern kommentiert werden.

Der Publisher 2K und die Entwickler von Firaxis Games haben eine AI-Battle-Royale in Sid Meier's Civilization VI geplant. Diese soll via Twitch-Stream übertragen werden und von den Entwicklern kommentiert werden. In dem Spiel treten acht von der AI kontrollierte Herrscher gegeneinander an. Die AI-Battle-Royale startet am 19. Oktober um 21:30 Uhr auf dem offiziellen Twitch-Kanal von 2K.

Sid Meier's Civilization VI erscheint am 21. Oktober für PC.