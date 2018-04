Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues

Seit kurzem ist der spirituelle Ultima-Nachfolger Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues für den PC erhältlich. Jetzt gibt es ein erstes Update mit frischen Inhalten.

Auch nach dem Release haben sich Travian Games sowie Portalarium, das Studio von Ultima-Schöpfer Richard Garriott, nicht auf die faule Haut gelegt, was das MMORPG Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues betrifft. Heute hat man nun ein erstes Update seit dem Launch der Vollversion veröffentlicht.

Der Patch trägt den Namen "Release 53" und bringt unter anderem neue Spielinhalte mit sich. So dürft ihr euch unter anderem auf neue Nebenquests sowie auch mehr Loot freuen. Daneben wurden auch bereits existierende Quests besser ausbalanciert und es gibt diverse Verbesserungen.

Offiziell werden die Neuerungen des Updates wie folgt angegeben:

Zusätzliche Nebenquests und eine bessere Ausbalancierung der existierenden Quests sowie Verbesserungen der Geschichte inklusive neuer Dialoge für die NPCs

Mehr Loot: neue Dekorationen, von den Spielern angefertigte Ausrüstung, Grundstücksurkunden und Häuser sowie mehr Beute im Offlinemodus

Zusätzliche und verbesserte Ausrüstung sowie Tugendeffekte auf die Ausrüstung und neue Rüstungsarten

Neue Umgebungen: Die zwei neuen Abenteuergebiete Tenebris Harbor und Penmawr Island haben ein Piratenthema

Eine Vielzahl anderer Verbesserungen wie Bug Fixes, ein aufpoliertes User Interface und mehr übersetzte Inhalte

Heraldry wird für alle Spieler mit Tausenden einzigartigen Designs erhältlich sein