Bereits seit einiger Zeit war bekannt, dass die Story-Erweiterung Specter of Torment zu Shovel Knight im April erhältlich sein soll. Nun stehen die konkreten Veröffentlichungsdaten weiterer Plattformen endgültig fest.

Während erste Spielversionen von Specter of Torment zum Indie-Erfolgstitel Shovel Knight bereits früher im April veröffentlicht wurden, haben die Mannen von Yacht Club Games nun auch die ausstehenden Varianten datiert. Das kostenfreie Story-Update schlägt als Nächstes auf der Wii U auf; hier wird es ab dem 21. April soweit sein.

Anschließend folgen die Versionen für PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita und 3DS am 25. April. Die PC- und Switch-Fassungen sind bereits erhältlich. Die Bestätigung erfolgte bis dato für Nordamerika, so dass noch eine kleine Ungewissheit gilt, ob diese in gleicher Form auch für Europa gelten. Weiter ausstehend sind indes die Daten für die Xbox-One- sowie die Fire-TV-Versionen des Spiels.