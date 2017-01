Im Jahr 2014 veröffentlichte das unabhängige Entwicklerstudio Yacht Club Games das kleine Spiel Shovel Knight und landete damit einen Überraschungs-Hit. Im Jahr 2017 soll die Geschichte nun weiter gehen.

Nach mehreren Erweiterungen steht das nächstse Add-on namens Specter of Torment in den Startlöchern. Dieses wird - das hatten wir unlängst ja bereits berichtet - als eigenständiger Spielbestandteil erhältlich sein. Nun nannten die Macher via PlayStation Blog einen groben Veröffentlichungszeitraum.

Shovel Knight: Specter of Torment soll demnach im April 2017 veröffentlicht werden; das konkrete Datum steht jedoch noch aus. Interessant dabei: An anderer Stelle wurde bestätigt, dass der Release zuerst auf der Nintendo Switch erfolgt. Auch wenn die Ankündigung des groben Termins via PlayStation Blog erfolgt ist, so ist doch die neue Nintendo-Konsole die erste Plattform, die in den Genuss des Titels kommt.

Neben dieser komplett neuen Kampagne erwartet euch im gleichen zeitlichen Kontext außerdem auch Shovel Knight: Treasure Trove. Dahinter verbirgt sich eine neue Sammlung, die aus dem Originalspiel, allen früheren Zusatz-Kampagnen, DLC-Inhalten und anderen Add-ons besteht.

Alle Inhaber des originalen Spiels sollen auf allen Plattformen automatisch ein Update auf die Treasure-Trove-Edition erhalten.