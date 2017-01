Der Indie-Hit Shovel Knight wird auch für Nintendos neue Konsole veröffentlicht werden. Darüber hinaus gab es aber auch weitere Neuigkeiten rund um die Franchise.

Seit 2014 treibt Shovel Knight auf den ersten Plattformen sein Unwesen und wurde dann sukzessive auch für weitere Konsolen verfügbar gemacht. Dazu wird sich in diesem Jahr auch Nintendos neue Hybrid-Konsole Switch gesellen; das bestätigten die Entwickler von Yacht Club Games nun.

Auf der Switch wird das Spiel jedoch unter einem neuen Namen erscheinen. Das ursprüngliche Shovel Knight wurde nun in Shovel Knight: Shovel of Hope umbenannt. Dadurch soll eine deutlichere Abgrenzung von den weiteren Kampagnen beziehungsweise Erweiterungen Plague of Shadows und Specter of Torment gewährleistet werden.

Ein weiterer Grund: Bereits in diesem Jahr wird sich zudem noch eine vierte Erweiterung aka Kampagne dazu gesellen. Auch ein neuer Battle-Spielmodus wurde für 2017 bestätigt. Die Inhalte werden jeweils als eigenständige Version erscheinen. Es gibt keinerlei Voraussetzungen zwischen den Kampagnen, um die jeweils andere anzugehen. Der Kauf einzelner Kampagnen soll günstiger sein, als der Kauf des kompletten Spiels; wer alle Inhalte haben möchte, wird jedoch auch das neue Bundle Shovel Knight: Treasure Trove erwerben können. In diesem sind nicht nur alle bisherigen Inhalte, sondern auch künftige Kampagnen und Updates enthalten. Wer bereits zugeschlagen hat, der erhält auf den bereits versorgten Plattformen automatisch ein Update auf diese Edition.

Einen Erscheinungstermin für die neu angekündigte Switch-Umsetzung gibt es indes noch nicht.