Der Indie-Hit Shovel Knight wird abermals fortgesetzt. Im Rahmen der Game Awards 2016 in der vergangenen Nacht wurde nun das Add-on namens Specter of Torment angekündigt.

Entwickler Yacht Club Games zeigte während der Preisverleihung einen ersten kurzen Trailer zu Shovel Knight: Specter of Torment, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung auch bei uns ansehen könnt. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der Saga in Form eines Prequel-Add-ons, das im Frühjahr 2017 erscheinen soll.

Statt dem kleinen blauen Helden steuert ihr in Specter of Torment künftig den Bösewicht Specter Knight. Dabei müsst ihr die teuflische Gruppierung Order of No Quarter etablieren, die im Hauptspiel gegen Shovel Knight kämpft.

Der Indie-Hit wurde im Jahr 2013 veröffentlicht und heimste mehrere Auszeichnungen ein. Das Prequel-Add-on soll den Stil beibehalten. Zuvor war bereits mit Plague of Shadows eine Erweiterung veröffentlicht worden.