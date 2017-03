Die Entwickler von Shovel Knight haben einen neuen Patch für die Version auf der Nintendo Switch veröffentlicht, die unter anderem die Grafikqualität verbessert.

Solltet ihr euch die Switch-Version von Shovel Knight gegönnt haben, steht ein neuer Patch zum Download für euch bereit. Dieser trägt die Versionsnummer 3.0A und behebt einige Fehler des Spiels. So sollte beispielsweise die deutsche Spracheinstellung nicht mehr für Fehler beim letzten Boss sorgen.

Doch die größte Neuerung ist, dass die Grafik des Titels verbessert wurde. So wird die Grafik jetzt in Full HD ausgegeben, wenn ihr die Nintendo Switch im Dock betreibt. Die umfangreiche Liste mit allen Änderungen könnt ihr euch auf der offiziellen Seite der Entwickler anschauen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ganz klar der Top-Titel auf der Nintendo Switch, aber was gibt es aktuell noch so für Spiele?